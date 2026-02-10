Путин проведет международный телефонный разговор 10 февраля
Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы его не будем анонсировать, но дадим соответствующее сообщение», – подчеркнул он.
Песков уточнил, что Путин начал рабочий день с направления поздравления сотрудникам и ветеранам МИДа по случаю Дня дипломатического работника. Кремль присоединяется к этим поздравлениям и тоже поздравляет дипломатических работников.
Кроме того, у главы государства запланированы разные встречи, в том числе он примет вице-премьера РФ Татьяну Голикову с докладом.
10 февраля Путин заявил, что в условиях растущей турбулентности в мире возрастает значение дипломатии России и ее консолидирующей роли. Он подчеркнул необходимость активно использовать внешнеполитические инструменты для обеспечения национальной безопасности страны. Президент обратил внимание на значимость защиты прав соотечественников за границей, продвижения русского языка и культурных достижений РФ.
День дипломатического работника был учрежден в 2002 г. указом президента и приурочен к созданию в 1549 г. Посольского приказа – первого внешнеполитического ведомства страны. Праздник отмечается в России 10 февраля.