Путин проведет международный телефонный разговор 10 февраля

10 февраля Путин заявил, что в условиях растущей турбулентности в мире возрастает значение дипломатии России и ее консолидирующей роли. Он подчеркнул необходимость активно использовать внешнеполитические инструменты для обеспечения национальной безопасности страны. Президент обратил внимание на значимость защиты прав соотечественников за границей, продвижения русского языка и культурных достижений РФ.