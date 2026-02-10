Лавров: несовпадение интересов РФ и США не должно перерасти в конфронтацию

Лавров отметил, что Россия согласна с администрацией президента США Дональда Трампа в том, что «в основе внешней политики нормальных крупных держав, тем более, таких как США и Россия, должны лежать национальные интересы». По его словам, в ходе первой встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Саудовской Аравии в феврале 2025 г. тот отмечал, что при совпадении национальных интересов США и России нужно реализовывать взаимовыгодные проекты.