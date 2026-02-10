Газета
Главная / Политика /

Лавров: несовпадение интересов РФ и США не должно перерасти в конфронтацию

Ведомости

Москва согласна с мнением о недопустимости горячей конфронтации между Россией и США. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью НТВ.

Лавров отметил, что Россия согласна с администрацией президента США Дональда Трампа в том, что «в основе внешней политики нормальных крупных держав, тем более, таких как США и Россия, должны лежать национальные интересы». По его словам, в ходе первой встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Саудовской Аравии в феврале 2025 г. тот отмечал, что при совпадении национальных интересов США и России нужно реализовывать взаимовыгодные проекты.

«Но чаще они [национальные интересы] будут не совпадать, и вот в этих случаях будет преступлением позволить этому несовпадению перерасти в горячую конфронтацию, да и в любую конфронтацию. Мы с этим согласны», – сказал Лавров.

5 февраля Лавров отмечал, что заявления представителей США о возможности инвестиционного сотрудничества с Россией нельзя сопоставить с санкционным давлением Вашингтона. Министр напомнил, что Индии, как и остальным государствам, запрещают покупать российскую нефть. По словам Лаврова, везде объявлено, что ресурсы из РФ заменят американские нефть и СПГ.

