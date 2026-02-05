Лавров: заявления американской стороны о сотрудничестве не вяжутся с санкциями

В тот же день в Абу-Даби продолжились трехсторонние переговоры России, США и Украины, первый раунд которых прошел в конце января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что не стоит ждать от Кремля информации по этим встречам.