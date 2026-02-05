Лавров: заявления американской стороны о сотрудничестве не вяжутся с санкциями
Заявления представителей США о возможности инвестиционного сотрудничества с Россией нельзя сопоставить с санкционным давлением Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.
«Ну как-то вот насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества – не очень все это вяжется с этим», – отметил министр.
Он напомнил, что Индии запрещают покупать российскую нефть, как и остальным государствам. По словам Лаврова, везде объявлено, что ресурсы из РФ заменят американские нефть и СПГ.
5 февраля спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что делегации Москвы и Вашингтона продолжают активно работать над восстановлением экономических отношений. По его словам, в процессе переговоров есть прогресс и позитивное движение вперед.
В тот же день в Абу-Даби продолжились трехсторонние переговоры России, США и Украины, первый раунд которых прошел в конце января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что не стоит ждать от Кремля информации по этим встречам.