Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: заявления американской стороны о сотрудничестве не вяжутся с санкциями

Ведомости

Заявления представителей США о возможности инвестиционного сотрудничества с Россией нельзя сопоставить с санкционным давлением Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

«Ну как-то вот насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества – не очень все это вяжется с этим», – отметил министр.

Он напомнил, что Индии запрещают покупать российскую нефть, как и остальным государствам. По словам Лаврова, везде объявлено, что ресурсы из РФ заменят американские нефть и СПГ.

5 февраля спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что делегации Москвы и Вашингтона продолжают активно работать над восстановлением экономических отношений. По его словам, в процессе переговоров есть прогресс и позитивное движение вперед.

В тот же день в Абу-Даби продолжились трехсторонние переговоры России, США и Украины, первый раунд которых прошел в конце января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что не стоит ждать от Кремля информации по этим встречам.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь