Лавров назвал желтизной сообщения о связях Эпштейна с российскими спецслужбами

3 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начнет расследование возможных связей между Эпштейном и российскими спецслужбами. По словам польского политика, «все больше зацепок» свидетельствуют о том, что этот «беспрецедентный педофильский скандал» был организован совместно с российскими спецслужбами. 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил, что публикация материалов по делу Эпштейна завершена. Всего было обнародовано 3,5 млн файлов.