Лавров назвал желтизной сообщения о связях Эпштейна с российскими спецслужбами

Ведомости

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал желтизной сообщения о том, что финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле, был шпионом и сотрудничал с российскими спецслужбами. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

«Вас уже в желтизну заносит», – сказал Лавров.

8 февраля Лавров прокомментировал заявления о причастности России к преступлениям американского финансиста строчкой из зарисовки «Письма к другу» Владимира Высоцкого. «Там пытаются искать какие-то "русские следы" во всей этой куче. Как пел Высоцкий, "Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке"», – отметил дипломат.

3 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начнет расследование возможных связей между Эпштейном и российскими спецслужбами. По словам польского политика, «все больше зацепок» свидетельствуют о том, что этот «беспрецедентный педофильский скандал» был организован совместно с российскими спецслужбами. 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил, что публикация материалов по делу Эпштейна завершена. Всего было обнародовано 3,5 млн файлов.

Эпштейна задержали в Нью-Йорке летом 2019 г., обвинив в организации вечеринок на Манхэттене с участием несовершеннолетних девушек и склонении их к проституции. Уголовное преследование прекратили после самоубийства финансиста в тюрьме в августе того же года.

