Лавров: дело Эпштейна обнажило лицо коллективного Запада

Ведомости

Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна обнажило истинное лицо коллективного Запада, стремящегося руководить всем миром. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», – сказал Лавров.

Он также иронично прокомментировал попытки найти «русский след» в этом деле, процитировав строку Владимира Высоцкого: «Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке».

30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов, включая документы и материалы, связанные с расследованием преступлений финансиста в сфере секс-торговли.

Эпштейну были предъявлены обвинения в 2019 г., а в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу о самоубийстве.

