Макрон: Европа «через пять лет будет сметена» без активных политических действий

По его словам, пассивный сценарий приведет к «счастливому подчинению», но в таком случае Европа рискует утратить ключевые отрасли. Он указал на резкие изменения в химической промышленности, а также на быстрые трансформации в автомобильном и станкостроительном секторах, которые, по его словам, «перевернулись с ног на голову» всего за полтора года.