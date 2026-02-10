Макрон: Европа «через пять лет будет сметена» без активных политических действий
Европа может «быть сметена через пять лет», если не предпримет активных мер в условиях нарастающих геополитических и экономических угроз. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Süddeutsche Zeitung.
По словам Макрона, европейские страны переживают глубокий кризис доверия и стратегической неопределенности, связанный прежде всего с политикой США и усиливающимся экономическим давлением со стороны Китая. Он отметил, что Европа больше не понимает, «как далеко готовы зайти американцы», а периоды напряженности сменяются «трусливым облегчением», которое создает ложное ощущение стабильности.
Президент Франции вспомнил о недавних торговых спорах, в том числе о введении тарифов и последующих временных соглашениях. Он подчеркнул, что это не означает конец кризиса. По его словам, новые угрозы будут возникать «каждый день, каждую неделю», в том числе в фармацевтической сфере.
Макрон также упомянул ситуацию вокруг Гренландии. Он заявил, что за оскорблениями и запугиванием следовали внезапные отступления, создающие иллюзию окончания конфликта. Но, по его оценке, происходящее является «глубоким геополитическим переломом», сопоставимым по значимости с крупнейшими кризисами прошлого и затрагивающим всех европейцев.
Глава государства охарактеризовал текущую ситуацию в Европе как «двойной кризис»: с одной стороны – «китайское цунами» в торговле и промышленности, с другой – «микросекундная нестабильность» в политике США. В этой связи Макрон задался вопросом, хочет ли Европа оставаться «зрителем» или стать «актером» мировых процессов.
По его словам, пассивный сценарий приведет к «счастливому подчинению», но в таком случае Европа рискует утратить ключевые отрасли. Он указал на резкие изменения в химической промышленности, а также на быстрые трансформации в автомобильном и станкостроительном секторах, которые, по его словам, «перевернулись с ног на голову» всего за полтора года.
10 января Макрон также заявил, что стратегия «прогибаться» под США не окупается в случае явной агрессии. Он отметил, что «никогда не оскорблял США, их жителей или руководство». По его словам, США – это «очень большая демократия».