Путин обсудил с Голиковой развитие системы здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, на которой обсуждались вопросы развития системы здравоохранения. Об этом сообщили в Кремле.
Голикова рассказала о реализации трех нацпроектов, связанных со здравоохранением: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья». По ее словам, объем средств обязательного медицинского страхования в 2026 г. составит 4,8 трлн руб., что на 9,6% больше показателя предыдущего года.
С 2026 г. начинается второй этап программы модернизации первичного звена здравоохранения. «Мы вводим новые объекты. Мы, естественно, привлекаем туда новый медицинский персонал», – рассказала Голикова отметив, что это сложная работа, но ее планово ведут вместе с регионами.
Она также сообщила, что в 2025 г. объем специальных социальных выплат сотрудникам первичного звена здравоохранения увеличился почти на 28% – со 158 млрд руб. в 2024 г. до 202 млрд руб. По ее словам, это способствует привлечению специалистов в регионы.
Вице-премьер рассказала о продолжающейся работе по модернизации системы оплаты труда в отрасли. В программе государственных гарантий закрепили обязательную норму, согласно которой доля должностного оклада должна составлять не менее 50% в структуре фонда оплаты труда медицинских работников.
По словам Голиковой, реализуемые меры уже отражаются на демографических показателях. Она сообщила о снижении смертности, в том числе от онкологических заболеваний, а также о значительном сокращении смертности от туберкулеза, ВИЧ и ряда других инфекционных заболеваний.
9 февраля на встрече с президентом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии в столице ИИ-сервисов в сфере медицины. По его словам, технологии и разработки из столичных медучреждений становятся стандартом цифровой медицины для большинства субъектов РФ.