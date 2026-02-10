Путин обсудил с Голиковой развитие системы здравоохранения

Она также сообщила, что в 2025 г. объем специальных социальных выплат сотрудникам первичного звена здравоохранения увеличился почти на 28% – со 158 млрд руб. в 2024 г. до 202 млрд руб. По ее словам, это способствует привлечению специалистов в регионы.