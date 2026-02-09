Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Собянин рассказал о развитии в Москве ИИ-сервисов в сфере медицины

Ведомости

Московские технологии и разработки, в том числе на базе искусственного интеллекта (ИИ), становятся стандартом цифровой медицины для большинства субъектов РФ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил мэр, около 60 сервисов на базе ИИ в определении диагноза используется в 74 регионах России. К 2026 г. ими пользуются в четыре раза больше региональных пациентов, чем москвичей.

В 2025 г. было обработано 8,6 млн исследований, что почти в три раза превышает собственно московский поток в 3,1 млн. Внедрение этих сервисов повысило доступность и качество современной диагностики, говорится на сайте Москвы.

На встрече с Собяниным Путин отметил, что динамика валового регионального продукта отличная, из года в год повышается. По словам Собянина, его величина увеличена на 28% с 2019 г. Путин также похвалил работу мэра Москвы в сфере здравоохранения.

Читайте также:Собянин рассказал Путину о развитии промышленности и городской среды в Москве
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её