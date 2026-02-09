Собянин рассказал о развитии в Москве ИИ-сервисов в сфере медицины
Московские технологии и разработки, в том числе на базе искусственного интеллекта (ИИ), становятся стандартом цифровой медицины для большинства субъектов РФ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил мэр, около 60 сервисов на базе ИИ в определении диагноза используется в 74 регионах России. К 2026 г. ими пользуются в четыре раза больше региональных пациентов, чем москвичей.
В 2025 г. было обработано 8,6 млн исследований, что почти в три раза превышает собственно московский поток в 3,1 млн. Внедрение этих сервисов повысило доступность и качество современной диагностики, говорится на сайте Москвы.
На встрече с Собяниным Путин отметил, что динамика валового регионального продукта отличная, из года в год повышается. По словам Собянина, его величина увеличена на 28% с 2019 г. Путин также похвалил работу мэра Москвы в сфере здравоохранения.