Главная / Политика /

Путин: Москва развивается хорошим темпом

Ведомости

Москва развивается хорошим темпом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным в Кремле.

Он отметил, что динамика валового регионального продукта отличная, из года в год повышается. По словам Собянина, его величина увеличена на 28% с 2019 г. Путин также похвалил работу мэра Москвы в сфере здравоохранения и объемы промышленности высоких технологий, заявив, что они уже достигли 38% – это прилично.

«Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – заявил президент.

Он поздравил Собянина с результатами прошедшего года. По словам Путина, «они более чем хорошие, впечатляют». Он подчеркнул, что гордится Москвой, и пожелал мэру и его команде успехов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва является крупнейшим мегаполисом страны и одновременно крупным технологическим, производственным и образовательным центром, поэтому круг обсуждаемых Путиным и Собяниным вопросов довольно широкий.

В мае 2025 г. в ходе предыдущей рабочей встречи с президентом Собянин сообщал, что экономика Москвы за шесть лет выросла на четверть. По его словам, в столице наблюдается рост обрабатывающих производств и промышленности, а также формируется современная индустриальная база.

