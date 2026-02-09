Путин: Москва развивается хорошим темпом

Он отметил, что динамика валового регионального продукта отличная, из года в год повышается. По словам Собянина, его величина увеличена на 28% с 2019 г. Путин также похвалил работу мэра Москвы в сфере здравоохранения и объемы промышленности высоких технологий, заявив, что они уже достигли 38% – это прилично.