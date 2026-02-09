Собянин рассказал Путину о развитии промышленности и городской среды в Москве

По словам мэра столицы, эти инвестиции как раз и дают основу для будущего развития. «У нас в 2010 г. было около 10 млн кв. м промышленных площадей, в принципе, не самые лучшие многие из них. Сегодня уже 13 млн, и это неплохие площади. И мы предполагаем в ближайшие годы увеличить вдвое практически – к 2032 г. – объем промышленных площадей», – сказал Собянин.