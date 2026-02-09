Газета
Главная / Политика /

Собянин рассказал Путину о развитии промышленности и городской среды в Москве

Рост инвестиций в столице составил 63% за шесть лет
Елена Вострикова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Объем инвестиций в экономику Москвы за шесть лет вырос на 63%. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждались социально-экономические итоги 2025 г. и ключевые направления развития города.

По словам мэра столицы, эти инвестиции как раз и дают основу для будущего развития. «У нас в 2010 г. было около 10 млн кв. м промышленных площадей, в принципе, не самые лучшие многие из них. Сегодня уже 13 млн, и это неплохие площади. И мы предполагаем в ближайшие годы увеличить вдвое практически – к 2032 г. – объем промышленных площадей», – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что город делает ставку на развитие высокотехнологичной промышленности. Власти планируют увеличить долю таких производств до 50% от общего объема промышленности. Путин отметил, что показатель уже достиг 38%, а по выручке предприятий приоритетных отраслей первое место занимает радиоэлектроника.

По словам Собянина, Москва находится на втором месте по фармацевтике, но намерена в течение четырех-пяти лет выйти на первое место в стране в этой отрасли. В городе формируется профильный кластер. Также мэр столицы рассказал, что в 2025 г. введены новые предприятия в сфере фотоники, микроэлектроники, фармацевтики и судостроения. Президент также отметил развитие авиакосмической отрасли, включая запуск производства комплектующих для самолетов.

В 2026 г. город планирует открыть ряд инновационных предприятий, в том числе центр производства фотошаблонов в Зеленограде и новые фармацевтические площадки. «Плюс лаборатория по микроэлектронике, первая в стране такого рода. Она по объему, может, и небольшая, но очень важная», – сказал Собянин.

Отдельно обсуждалась подготовка кадров для приоритетных отраслей. В Москве созданы четыре флагманских центра среднего профессионального образования, планируется строительство еще семи колледжей. По словам мэра, новые учебные площадки должны по качеству технологий не уступать вузовским площадкам.

В ходе встречи также затронули реализацию программы реновации. По данным Собянина, число переселенных жителей достигло 250 000 человек, а объем строительства жилья превысил 2 млн кв. м. В дальнейшем планируется выйти на показатель 3–3,5 млн кв. м ежегодно. Для ускорения строительства в городе введен завод крупноблочного домостроения.

«Это первый в мире завод с такими блоками: 90 кв. м один блок, по сути дела, это целиком квартира ставится», – пояснил градоначальник.

В планах столичных властей на 2026-2028 гг. – число новоселов по программе реновации превысит 450 000 человек.

Собянин также сообщил о развитии транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Центрального транспортного узла и обновление подвижного состава. По его словам, завершено полное обновление поездов на Московских центральных диаметрах, а новые составы увеличили вместимость до 20%.

«Самые высокие темпы обновления в мире», – прокомментировал президент.

Мэр также сообщил о продолжении строительства новых линий метро, включая Рублево-Архангельское, Троицкое и Бирюлевское направления, а также о проектировании линии в сторону Сколково.

Ежегодно в Москве строится около 100 км дорог. По словам Собянина, это не просто дороги в обычном понимании слова – это в основном сложные инженерные сооружения. По словам Собянина, за последние годы объем выбросов автотранспорта сократился в два раза благодаря развитию электрического общественного транспорта и обновлению автопарка.

По словам мэра, ожидаемая продолжительность жизни в Москве достигла 80 лет, что является самым высоким показателем в стране.

Отдельно мэр отметил рост массового спорта. Количество участников спортивных мероприятий увеличилось в несколько раз, а в городских марафонах и других мероприятиях участвуют сотни тысяч человек.

Кроме того, завершена реконструкция амбулаторного звена здравоохранения, после чего город приступил к обновлению стационаров. По словам Собянина, стационары Москвы сегодня превратились в современные цифровые комплексы.

«Лет 10 тому назад в основном делались полостные операции, то сегодня это лапароскопия на 80% и уже в пять раз меньше люди лежат в больницах перед выпиской, потому что это малоинвазивное воздействие, быстрое заживание и так далее. Это уже другой уровень медицины становится», – пояснил мэр.

В конце встречи обсуждалась помощь Москвы городам-побратимам – Донецку и Луганску. Им столица помогает реконструировать, строить, ремонтировать инженерные коммуникации.

