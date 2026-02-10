Амурская область выдвигает в ЦИК Героя России Артура Потапова
11 февраля на заочном заседании парламента Амурской области состоится голосование по выдвижению кандидата от региона в состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Это следует из повестки заседания заксобрания Амурской области.
По данным местных СМИ, речь идет о Герое России, участнике спецоперации Артуре Потапове. 4 февраля в заксобрание Амурской области поступило письмо из комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации с предложением до 16 февраля представить кандидатуру для назначения члена ЦИК РФ, пишет «Лента новостей Приамурья». Председатель заксобрания предложил рассмотреть кандидатуру Потапова. 10 февраля вопрос обсудили на заседании комитета по законодательству.
Заместитель председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту заксобрания Приамурья Роман Кобызов отметил, что участие региона в формировании ЦИК РФ является «большим престижем». По его словам, кандидатуру Потапова поддерживают и готовы поддержать другие субъекты РФ. На заседании комитета также прозвучало, что губернатор Амурской области Василий Орлов рекомендует именно Потапова.
Потапов служил в подразделении специального назначения в 2014–2017 гг., участвовал в боевых действиях в Сирии, в Донбассе и в зоне спецоперации. Он четырежды награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», а осенью 2024 г. получил звание Героя России. В 2018 г. Потапов был назначен членом избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса. В апреле 2022 г. он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации, а затем стал участником президентской программы «Время героев». С декабря 2025 г. Потапов вновь работает в Приморском избиркоме, а также входит в бюро совета краевого отделения партии «Справедливая Россия».
Полномочия действующего состава ЦИК истекают в марте 2026 г. В соответствии с законом пять членов ЦИК назначаются президентом, еще пять – Госдумой, и пять – Советом Федерации из числа кандидатур, предложенных законодательными органами и губернаторами регионов.