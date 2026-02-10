Амурская область выдвигает в ЦИК Героя России Артура Потапова

Потапов служил в подразделении специального назначения в 2014–2017 гг., участвовал в боевых действиях в Сирии, в Донбассе и в зоне спецоперации. Он четырежды награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», а осенью 2024 г. получил звание Героя России. В 2018 г. Потапов был назначен членом избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса. В апреле 2022 г. он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации, а затем стал участником президентской программы «Время героев». С декабря 2025 г. Потапов вновь работает в Приморском избиркоме, а также входит в бюро совета краевого отделения партии «Справедливая Россия».