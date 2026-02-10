Госдума приняла в первом чтении законопроект по контролю за здоровьем мигрантов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.
Проект предлагает для иностранных граждан, которые хотят получить разрешение на работу или на временное проживание, патент или вид на жительство, установить единый срок прохождения медицинского освидетельствования – в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию. Сейчас на медицинскую проверку дается 90 календарных дней. Освидетельствование обяжут проходить ежегодно тех, кто собирается жить и работать в стране дольше 30 дней. В него входит проверка на опасные инфекционные заболевания, а также на употребление наркотиков.
Инициатива предусматривает запрет на посредничество при обследовании. Медицинское освидетельствование смогут проводить только уполномоченные на это организации. По его итогам ведомства оформят заключение, которое занесут в единую информационную систему (ЕГИСЗ).
Проект о контроле за здоровьем мигрантом внесли в Госдуму 19 января. Тогда же были внесены законопроекты, которые выделяют в отдельный состав административных правонарушений отказ или уклонение от медосвидетельствования. Их также приняли в первом чтении.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, одна из авторов инициатив, говорила, что все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом, всеми правоохранителями и ведомствами.