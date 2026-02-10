Госдума приняла в первом чтении законопроект по контролю за здоровьем мигрантов

Проект предлагает для иностранных граждан, которые хотят получить разрешение на работу или на временное проживание, патент или вид на жительство, установить единый срок прохождения медицинского освидетельствования – в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию. Сейчас на медицинскую проверку дается 90 календарных дней. Освидетельствование обяжут проходить ежегодно тех, кто собирается жить и работать в стране дольше 30 дней. В него входит проверка на опасные инфекционные заболевания, а также на употребление наркотиков.