Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Госдума приняла в первом чтении законопроект по контролю за здоровьем мигрантов

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

Проект предлагает для иностранных граждан, которые хотят получить разрешение на работу или на временное проживание, патент или вид на жительство, установить единый срок прохождения медицинского освидетельствования – в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию. Сейчас на медицинскую проверку дается 90 календарных дней. Освидетельствование обяжут проходить ежегодно тех, кто собирается жить и работать в стране дольше 30 дней. В него входит проверка на опасные инфекционные заболевания, а также на употребление наркотиков.

Инициатива предусматривает запрет на посредничество при обследовании. Медицинское освидетельствование смогут проводить только уполномоченные на это организации. По его итогам ведомства оформят заключение, которое занесут в единую информационную систему (ЕГИСЗ).

Проект о контроле за здоровьем мигрантом внесли в Госдуму 19 января. Тогда же были внесены законопроекты, которые выделяют в отдельный состав административных правонарушений отказ или уклонение от медосвидетельствования. Их также приняли в первом чтении.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, одна из авторов инициатив, говорила, что все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом, всеми правоохранителями и ведомствами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь