Индонезия готовится направить до 8000 миротворцев в Газу
Индонезия планирует направить до 8000 военнослужащих в сектор Газа в составе международных миротворческих сил. Об этом заявил начальник штаба сухопутных войск страны генерал Марули Симанджунтаки, передает The Guardian.
По словам генерала, речь идет о формировании армейской бригады численностью от 5000 до 8000 человек, однако параметры миссии пока окончательно не определены. «Все еще ведутся переговоры, ясности пока нет. Так что насчет численности пока ничего не ясно», – отметил он.
The Guardian отмечает, что Индонезия стала первой страной, взявшей на себя конкретные обязательства по участию в международных стабилизационных силах, предусмотренных вторым этапом плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
10 февраля израильское общественное радио сообщило, что на юге сектора Газа, между Рафахом и Хан-Юнисом, планируется строительство казарм для индонезийских военнослужащих. Отмечается, что возможное прибытие индонезийских миротворцев станет первым размещением иностранных войск в секторе Газа с 1967 г.
Симанджунтаки подчеркнул, что предполагаемая роль индонезийских военных будет вспомогательной. «Мы начали обучать людей, которые потенциально могут стать миротворцами. Поэтому мы готовим инженерные и медицинские подразделения», – сказал он.
Роль международных сил остается предметом обсуждений с момента предложения Трампа об их развертывании в рамках плана прекращения огня осенью прошлого года, пишет The Guardian. Ранее потенциальные участники, включая Индонезию, выражали сомнения по поводу участия в операциях по разоружению палестинской группировки «Хамас».
11 декабря 2025 г. Axios сообщал, что Соединенные Штаты намерены назначить американского генерала командующим будущими международными стабилизационными силами в секторе Газа.