Axios: Трамп намерен сделать главой стабилизационных сил в Газе генерала из США
Соединенные Штаты намерены назначить американского генерала командующим будущими международными стабилизационными силами в секторе Газа, которые предусмотрены мирным планом президента Дональда Трам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, посол США при ООН Майк Уолтц во время своей первой официальной поездки в Израиль лично заявил премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что хорошо знаком с генералом, и охарактеризовал его как «очень серьезного человека». Уолтц также отметил, что присутствие американского командующего призвано гарантировать защиту интересов Израиля в ходе дальнейших переговоров по урегулированию конфликта.
Источники Axios сообщают, что формирование международных стабилизационных сил близится к завершению, при этом непосредственное участие американских военных в обеспечении безопасности в Газе не планируется.
9 октября Израиль и радикальное палестинское движение «Хамас» при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана, предложенного Трампом. На следующий день в секторе Газа был введен режим прекращения огня. В соответствии с соглашением израильские войска отступили к так называемой «желтой линии», сохранив контроль над более чем половиной территории анклава. 3 октября «Хамас» освободил 20 живых израильских заложников и передал останки четырех из 28 пленных.