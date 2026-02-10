«Коммерсантъ»: на экс-депутата Напсо вновь завели дело об изнасиловании

Сам Напсо сообщил «Коммерсанту», что ему ничего не известно о возобновлении расследования. Он настаивает, что его бывшая помощница оговаривает его, опасаясь ответственности за хищение средств. По версии экс-депутата, в конце 2022 г. девушка подделала его подпись и перевела себе около 2 млн руб. из фонда оплаты помощников, после чего он потребовал вернуть деньги и уехал за границу на лечение.