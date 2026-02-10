«Коммерсантъ»: на экс-депутата Напсо вновь завели дело об изнасиловании
Следственный комитет России повторно возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо по обвинению в изнасиловании помощницы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как стало известно изданию, 2 февраля старший следователь ГСУ СКР по Москве вынес постановление о возбуждении дела по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы 31 марта 2023 г., а уже 1 апреля Напсо вылетел из Минска в Ереван и с тех пор в Россию не возвращался, объясняя это лечением за границей.
Ранее расследование по этому делу уже начиналось. В сентябре 2025 г. ГСУ СКР возбудило уголовное дело, но в конце января оно было прекращено из-за процессуальных нарушений. Следствие не учло особый статус Напсо – на тот момент он являлся членом участковой избирательной комиссии (УИК) в Ростове-на-Дону от партии «Справедливая Россия», что требовало применения специального порядка уголовного преследования.
При повторном возбуждении дела таких ограничений уже не возникло. 15 января полномочия Напсо как члена УИК были досрочно прекращены решением регионального отделения партии.
Сам Напсо сообщил «Коммерсанту», что ему ничего не известно о возобновлении расследования. Он настаивает, что его бывшая помощница оговаривает его, опасаясь ответственности за хищение средств. По версии экс-депутата, в конце 2022 г. девушка подделала его подпись и перевела себе около 2 млн руб. из фонда оплаты помощников, после чего он потребовал вернуть деньги и уехал за границу на лечение.
В апреле 2025 г. Госдума лишила Напсо депутатского мандата за отсутствие на рабочем месте более 200 дней без уважительной причины. Это решение он продолжает оспаривать. Несколько дней назад представители экс-парламентария обратились в Конституционный суд РФ с просьбой проверить нормы закона о статусе депутата, позволяющие досрочно прекращать полномочия при длительном отсутствии, указывая на нарушение права на охрану здоровья.
16 декабря 2025 г. Напсо был объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. 10 октября ТАСС писал со ссылкой на материалы Центрального районного суда Сочи, что Напсо привлек 12 человек в качестве номинальных владельцев своей недвижимости и коммерческих структур, которыми продолжил незаконно владеть после избрания в парламент. 25 ноября Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие имущества Напсо и его родственников в доход государства.