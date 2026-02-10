ЕС планирует ввести санкции против Тимати и Дворковича

EUobserver уточняет, что в общей сложности в санкционный перечень будут включены 29 российских граждан. По мнению Евросоюза, все, кто попал в этот список, поддерживают спецоперацию на территории Украины. Санкции, включающие запрет на въезд и заморозку активов, планируется ввести 24 февраля.