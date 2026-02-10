ЕС планирует ввести санкции против Тимати и Дворковича

ЕС планирует ввести санкции против Тимати и ДворковичаВ список войдут 29 россиян
Евросоюз планирует ввести санкции против российского исполнителя Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов), а также президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича и бывшего главы Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС.
Кроме того, по данным издания, в санкционный список также войдут директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и театральный продюсер Игорь Соломин.
EUobserver уточняет, что в общей сложности в санкционный перечень будут включены 29 российских граждан. По мнению Евросоюза, все, кто попал в этот список, поддерживают спецоперацию на территории Украины. Санкции, включающие запрет на въезд и заморозку активов, планируется ввести 24 февраля.
6 февраля Еврокомиссия представила новый 20-й пакет санкций против России. Его главным элементом станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также в санкционный список планируется включить еще 43 танкера, 20 региональных банков, платформы, обеспечивающие торговлю криптовалютами и др.