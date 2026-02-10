Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЕС планирует ввести санкции против Тимати и Дворковича

В список войдут 29 россиян
Ведомости

Евросоюз планирует ввести санкции против российского исполнителя Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов), а также президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича и бывшего главы Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС.

Кроме того, по данным издания, в санкционный список также войдут директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и театральный продюсер Игорь Соломин. 

EUobserver уточняет, что в общей сложности в санкционный перечень будут включены 29 российских граждан. По мнению Евросоюза, все, кто попал в этот список, поддерживают спецоперацию на территории Украины. Санкции, включающие запрет на въезд и заморозку активов, планируется ввести 24 февраля.

6 февраля Еврокомиссия представила новый 20-й пакет санкций против России. Его главным элементом станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также в санкционный список планируется включить еще 43 танкера, 20 региональных банков, платформы, обеспечивающие торговлю криптовалютами и др.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её