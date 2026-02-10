Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков заявил о неизбежности проведения спецоперации из-за позиции Запада

Ведомости

Проведение спецоперации на Украине стало неизбежным после того, как западные политики отказались от всех предложенных Россией мирных инициатив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Ньюм» (образовательный проект ТАСС). 

«Собственно, и Россия, и наш президент до последнего пытались обеспечить интересы нашей страны мирными средствами. И только после того, когда все возможности для выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, вот тогда стала неизбежна специальная военная операция», – сказал он.

Песков добавил, что мирный исход в украинском конфликте остается предпочтительным.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo говорил, что цель победы России в спецоперации на Украине заключается в том, чтобы не допустить новых конфликтов в будущем. Он отметил, что факт военной победы очень важен и он уже прослеживается по целому ряду параметров. При этом нужно думать, что будет потом, заявил зампред Совбеза.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её