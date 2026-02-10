Песков заявил о неизбежности проведения спецоперации из-за позиции Запада
Проведение спецоперации на Украине стало неизбежным после того, как западные политики отказались от всех предложенных Россией мирных инициатив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Ньюм» (образовательный проект ТАСС).
«Собственно, и Россия, и наш президент до последнего пытались обеспечить интересы нашей страны мирными средствами. И только после того, когда все возможности для выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, вот тогда стала неизбежна специальная военная операция», – сказал он.
Песков добавил, что мирный исход в украинском конфликте остается предпочтительным.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo говорил, что цель победы России в спецоперации на Украине заключается в том, чтобы не допустить новых конфликтов в будущем. Он отметил, что факт военной победы очень важен и он уже прослеживается по целому ряду параметров. При этом нужно думать, что будет потом, заявил зампред Совбеза.