Пашинян исключил возможность вовлечения Армении в антироссийские действия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не намерена следовать логике действий, направленных против России. Об этом он заявил в интервью Общественному телевидению страны.
«Хочу поделиться нашим стратегическим видением отношений с Россией. Мы везде, всем нашим партнерам заявляем, что причинение вреда России, интересам России не было, нет и не будет в нашей повестке. Это исключено», – сказал он.
Премьер-министр Армении также отметил, что Ереван не намерен вступать в конфликт с Москвой, так как ценит текущие отношения.
Вице-премьер Алексей Оверчук 4 февраля говорил, что Ереван продолжает развивать связи с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Комментируя стремление Армении сблизиться с Европейским союзом, он указал, что в Ереване представление об этом объединении находится «где-то на конце девяностых, нулевых, когда действительно Европейский союз был на подъеме и для многих олицетворял общество, которое динамично развивается». Сейчас официального процесса присоединения республики к ЕС нет, отметил Оверчук.