Пашинян исключил возможность вовлечения Армении в антироссийские действия

Вице-премьер Алексей Оверчук 4 февраля говорил, что Ереван продолжает развивать связи с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Комментируя стремление Армении сблизиться с Европейским союзом, он указал, что в Ереване представление об этом объединении находится «где-то на конце девяностых, нулевых, когда действительно Европейский союз был на подъеме и для многих олицетворял общество, которое динамично развивается». Сейчас официального процесса присоединения республики к ЕС нет, отметил Оверчук.