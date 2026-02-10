Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пашинян исключил возможность вовлечения Армении в антироссийские действия

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не намерена следовать логике действий, направленных против России. Об этом он заявил в интервью Общественному телевидению страны.

«Хочу поделиться нашим стратегическим видением отношений с Россией. Мы везде, всем нашим партнерам заявляем, что причинение вреда России, интересам России не было, нет и не будет в нашей повестке. Это исключено», – сказал он.

Премьер-министр Армении также отметил, что Ереван не намерен вступать в конфликт с Москвой, так как ценит текущие отношения.

Вице-премьер Алексей Оверчук 4 февраля говорил, что Ереван продолжает развивать связи с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Комментируя стремление Армении сблизиться с Европейским союзом, он указал, что в Ереване представление об этом объединении находится «где-то на конце девяностых, нулевых, когда действительно Европейский союз был на подъеме и для многих олицетворял общество, которое динамично развивается». Сейчас официального процесса присоединения республики к ЕС нет, отметил Оверчук.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте