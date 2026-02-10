ПВО за три часа сбила 48 беспилотников над регионами
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над территорией России с 20:00 до 23:00 мск. Об этом сообщило Минобороны в Max.
17 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, по 10 БПЛА – над Белгородской областью и Краснодарским краем. Кроме того, семь беспилотников силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря, три – над Крымом, еще один – над Воронежской областью.
С 14:00 до 16:00 мск силы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника над российскими регионами. Из них 19 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, 12 – над территорией Крыма, шесть – над Белгородской областью, пять – над Курской областью, по одному – над Брянской областью и Черным морем.