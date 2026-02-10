Силы ПВО за два часа уничтожили 44 украинских БПЛА над регионами
Силы противовоздушной обороны за два часа уничтожили 44 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны самолетного типа были сбиты в период с 14:00 до 16:00 мск. Из них 19 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, 12 – над территорией Крыма, шесть – над Белгородской областью, пять – над Курской областью, по одному – над Брянской областью и акваторией Черного моря.
До этого сообщалось, что с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили еще 20 беспилотников, из которых 12 были сбиты над Курской областью и восемь – над Белгородской областью.
В ночь на 10 февраля силы ПВО ликвидировали шесть беспилотников: три – в Белгородской области, два – в Астраханской и один – в Курской области.
На фоне сообщений об атаках Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов. Ночью ограничения действовали в Геленджике и Калуге («Грабцево»), а в 15:30 мск были введены на работу аэропорта Краснодара «Пашковский».