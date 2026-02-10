Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над регионами России
За ночь силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 9 февраля до 7:00 мск 10 февраля, сообщает Минобороны РФ.
Три беспилотника были ликвидированы в Белгородской области, два – в Астраханской и один – в Курской.
Ночью 10 февраля Росавиация ограничивала работу аэропортов в Геленджике и Калуге («Грабцево»). Мера уже отменена.
В ночь на 9 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников. Наибольшее число БПЛА было ликвидировано в Курской и Брянской областях – 28 и 27 единиц соответственно, сообщало Минобороны РФ.