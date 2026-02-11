Норвегия предложила создать горячую линию с Россией для военных ведомств

16 января сообщалось, что британские и норвежские военные проводят совместные учения на случай возможного конфликта с Россией. По данным Politico, в Норвегии развернут новый лагерь «Викинг», где численность британских морских пехотинцев должна быть увеличена к 2027 г. Учения включали подготовку к действиям в условиях низких температур и сценарии, связанные с возможной активацией статьи 5 НАТО о коллективной обороне.