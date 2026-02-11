Газета
Главная / Политика /

Норвегия предложила создать горячую линию с Россией для военных ведомств

Ведомости

Норвегия предложила создать прямой канал связи с военными ведомствами России для предотвращения недопонимания и снижения рисков эскалации. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью The Guardian.

Кристофферсен отметил, что Россия и Норвегия продолжают взаимодействие по вопросам поисково-спасательных операций в Баренцевом море. Он также заявил, что случаи нарушения воздушного пространства в регионе, о которых они заявляли раньше, были связаны с недопониманием.

«Когда мы общаемся с русскими, они ведут себя очень профессионально и предсказуемо», – добавил он.

16 января сообщалось, что британские и норвежские военные проводят совместные учения на случай возможного конфликта с Россией. По данным Politico, в Норвегии развернут новый лагерь «Викинг», где численность британских морских пехотинцев должна быть увеличена к 2027 г. Учения включали подготовку к действиям в условиях низких температур и сценарии, связанные с возможной активацией статьи 5 НАТО о коллективной обороне.

