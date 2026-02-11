Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: США начнут наносить удары по наркотеррористам на суше

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить удары по наркотеррористам и расширить их на наземные цели. Об этом он сообщил в интервью Fox Business.

«Сначала мы разобрались с лодками. Теперь не осталось лодок, и мы ударим по земле. Мы нанесем очень сильный удар по земле», – сказал Трамп.

9 января Трамп анонсировал переход к наземным операциям и ударам по наркокартелям в Мексике. Американский глава не назвал сроки возможного начала таких действий.

3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес под предлогом борьбы с наркотрафиком. После операции американские власти заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её