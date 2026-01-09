Трамп анонсировал наземные операции против наркокартелей в Мексике

5 января Трамп намекнул, что военные действия могут распространиться на Колумбию, заявив, что страна «очень больна» и ею руководит «больной человек», который производит и продает кокаин в США. Американский президент добавил, что «Мексика должна взяться за ум», так как через ее территорию поступают наркотики и Вашингтону «придется что-то с этим делать». Он напомнил, что неоднократно предлагал помощь американских войск президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.