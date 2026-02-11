Захарова: британские спецслужбы знали о связи Эндрю Виндзорского с Эпштейном
Британские спецслужбы были осведомлены о связях брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за педофилию. Такое мнение высказала в эфире радио Sputnik представитель МИДа Мария Захарова.
По ее словам, лишение Эндрю титулов произошло незадолго до публикации материалов по делу Эпштейна. А это значит, что британская сторона была в курсе их содержания.
«[Его] лишили всех титулов и выкинули на "помойку истории" за пару месяцев до публикации файлов [Эпштейна]. Значит, они знали, что публикация будет. Я думаю, что они знали, что она будет, буквально чуть ли не официально по своим линиям между США и Британией», – заявила дипломат.
Захарова также отметила, что спецслужбы поэтапно отстраняли Эндрю от политического истеблишмента, однако не предали огласке имеющуюся информацию и не приняли решений, которые могли бы предотвратить репутационный ущерб для британской монархии. «А играли все, понимаете, все играли», – заключила она.
30 января The Independent сообщал, что имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3000 раз в новых материалах по делу Эпштейна. Речь идет как минимум о 3 млн страниц документов из архива дела Эпштейна, которые минюст США обнародовал с опозданием более чем на месяц после установленного конгрессом срока. В материалах содержится расширенная переписка Эпштейна с рядом известных лиц, включая американского предпринимателя Илона Маска и Маунтбеттена-Виндзора.