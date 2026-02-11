В окружении Зеленского опровергли данные FT о проведении выборов и референдума

11 февраля Financial Times сообщила, что Зеленский 24 февраля планирует объявить о проведении весенних выборов и референдума по мирному соглашению. Издание утверждало, что Украина приступила к планированию этих процедур после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая. В противном случае республика рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.