В окружении Зеленского опровергли данные FT о проведении выборов и референдума

В окружении президента Украины Владимира Зеленского опровергли данные газеты Financial Times о проведении выборов и референдума до 15 мая.

«Пока нет безопасности – не будет и объявления о выборах», – заявил источник «РБК-Украины».

11 февраля Financial Times сообщила, что Зеленский 24 февраля планирует объявить о проведении весенних выборов и референдума по мирному соглашению. Издание утверждало, что Украина приступила к планированию этих процедур после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая. В противном случае республика рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

