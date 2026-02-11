Песков: у Азербайджана и Армении есть суверенное право строить отношения с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан имеют полное право выстраивать отношения с любыми другими государствами, в том числе с США, так как являются суверенными государствами.
«У нас есть и с Баку, и с Ереваном огромный комплекс двусторонних отношений, который распространяется на все возможные области. Это взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, взаимные инвестиции, отношения в области культуры и так далее», – так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не вызывает ли опасений углубление сотрудничества республик с США в сфере атомной энергетики и военно-техническом сотрудничестве.
По его словам, Москва намерена в дальнейшем развивать отношения с партнерами так, чтобы они «представляли собой выгодное дело не только для нас, но и для них».
Песков напомнил, что Россию и Армению объединяют интеграционные проекты, ЕврАзЭС. Он подчеркнул, что роль этой организации в сохранении высоких темпов экономического развития республики «очевидна», и выразил надежду, что российско-армянское взаимодействие будет продолжено.
Пресс-секретарь добавил, что в Армении по-прежнему остаются старые советские объекты атомной энергетики, которые, «конечно, являются объектами советского дизайна и российского дизайна». В атомной сфере у России есть конкурентное преимущество, подчеркнул он, отметив, что РФ «за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы».
По итогам переговоров вице-президента США Джей Ди Вэнса с премьер-министром Армении Никролом Пашиняном было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Американская сторона обеспечит инвестиции в малые модульные реакторы общей суммой на $9 млрд, что будет поделено на два этапа ($5 млрд + $4 млрд, второй относится к обеспечению топливом и техническому обслуживанию).