Песков: у Азербайджана и Армении есть суверенное право строить отношения с США

«У нас есть и с Баку, и с Ереваном огромный комплекс двусторонних отношений, который распространяется на все возможные области. Это взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, взаимные инвестиции, отношения в области культуры и так далее», – так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не вызывает ли опасений углубление сотрудничества республик с США в сфере атомной энергетики и военно-техническом сотрудничестве.