Лавров: Россия просит США не покушаться на удаленные от страны части мира
В контактах с американскими коллегами Россия пытается продвигать мысль о необходимости работать взаимоуважительно и не покушаться на части мира, расположенные далеко от США и никоим образом не влияющие на безопасность страны. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на «правительственном часе» в Госдуме.
Лавров отметил, что США активнейшим образом пытаются продвигать свои интересы на Ближнем Востоке.
«Совет мира», ситуация вокруг Ирана. Азиатско-Тихоокеанский регион, Тайваньский пролив, Южно-Китайское море тоже объявлены зоной американских интересов. Это заявка, в общем-то на глобальное доминирование», – сказал министр.
В 2026 г. президент США Дональд Трамп усилил риторику о намерении Вашингтона взять под контроль Гренландию. Основанием для аннексии глава Белого дома назвал предполагаемую угрозу «российских и китайских кораблей». По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Трамп объявил, что США удалось договориться с НАТО по вопросу острова.
Лавров говорил, что при милитаризации Гренландии и реализации действий, угрожающих России, Москва будет вынуждена принять соответствующие меры военного и технического характера. Он напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, что Москва не считает тему Гренландии актуальной для России на данный момент. По словам Лаврова, США, Дания и Гренландия должны самостоятельно урегулировать этот вопрос, учитывая мнение жителей острова.