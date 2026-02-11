Лавров: Россия просит США не покушаться на удаленные от страны части мира

В контактах с американскими коллегами Россия пытается продвигать мысль о необходимости работать взаимоуважительно и не покушаться на части мира, расположенные далеко от США и никоим образом не влияющие на безопасность страны. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на «правительственном часе» в Госдуме.