Лавров назвал позором отказ Гутерриша Донбассу в праве на самоопределение

При этом, по словам министра, Гутерриш говорил о необходимости решения украинского вопроса с уважением к территориальной целостности Украины. В связи с этим Россия задала вопрос Гутерришу о его позиции по Крыму, Донбассу и Новороссии. «Знаете, что он нам ответил? Подтверждаем позицию секретариата, что в случае с Гренландией право на самоопределение применимо, а в отношении Крыма, Донбасса, Новороссии оно неприменимо», – заключил Лавров.