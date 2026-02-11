Газета
Главная / Политика /

Лавров назвал позором отказ Гутерриша Донбассу в праве на самоопределение

Ведомости

Отказ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в праве на самоопределение Донбасса, Новороссии и Крыма является позором, больше которого для организации придумать трудно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Он напомнил, что когда возник вопрос с Гренландией и «Запад стал лихорадочно искать какой-то способ ситуацию смикшировать», было решено использовать право на самоопределение как аргумент.

При этом, по словам министра, Гутерриш говорил о необходимости решения украинского вопроса с уважением к территориальной целостности Украины. В связи с этим Россия задала вопрос Гутерришу о его позиции по Крыму, Донбассу и Новороссии. «Знаете, что он нам ответил? Подтверждаем позицию секретариата, что в случае с Гренландией право на самоопределение применимо, а в отношении Крыма, Донбасса, Новороссии оно неприменимо», – заключил Лавров.

Гутерриш на пресс-конференции 29 января заявил, что юридический департамент ООН изучил вопрос и сформировал позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуации вокруг новых российских регионов. По его словам, в подобных случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом народов на самоопределение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что в Кремле считают это заявление ошибочным. «Мы не согласны с такими выводами и имеем свою, хорошо известную всем, аргументированную позицию», – заявил он.

