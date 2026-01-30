Кремль считает ошибочным вывод Гутерриша о праве на самоопределение в Донбассе
В Кремле считают ошибочным заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что народ Донбасса и Крыма, в отличие от гренландского, не имеет права на самоопределение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не согласны с такими выводами и имеем свою, хорошо известную всем, аргументированную позицию», – заявил он.
29 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва направила в ООН запрос о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией.
Гутерриш на пресс-конференции заявил, что юридический департамент ООН изучил вопрос и сформировал позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуации вокруг новых российских регионов. По его словам, в подобных случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом народов на самоопределение.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Гутерриша диким, как и многие другие выводы секретариата ООН.