Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль считает ошибочным вывод Гутерриша о праве на самоопределение в Донбассе

Ведомости

В Кремле считают ошибочным заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что народ Донбасса и Крыма, в отличие от гренландского, не имеет права на самоопределение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с такими выводами и имеем свою, хорошо известную всем, аргументированную позицию», – заявил он.

29 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва направила в ООН запрос о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией.

Гутерриш на пресс-конференции заявил, что юридический департамент ООН изучил вопрос и сформировал позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуации вокруг новых российских регионов. По его словам, в подобных случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом народов на самоопределение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Гутерриша диким, как и многие другие выводы секретариата ООН.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте