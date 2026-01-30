Кремль считает ошибочным вывод Гутерриша о праве на самоопределение в Донбассе

В Кремле считают ошибочным заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что народ Донбасса и Крыма, в отличие от гренландского, не имеет права на самоопределение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.