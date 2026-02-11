Европарламент одобрил кредит в размере 90 млрд евро для Украины
Депутаты Европарламента поддержали предоставление кредита на 90 млрд евро для помощи Украине, сообщает Le Monde.
За выделение средств в период 2026–2027 гг. проголосовали 458 депутатов, против – 140, воздержались – 44. Кредит будет профинансирован за счет заимствований Европейского союза (ЕС) на финансовых рынках, а проценты по нему (около 3 млрд евро в год) будут выплачиваться из бюджета ЕС.
Это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые отказались участвовать в кредите.
Схема предусматривает, что Украина начнет возвращать средства ЕС только после того, как «Россия выплатит ей военные репарации по завершении конфликта».
Из общей суммы 60 млрд евро Киев направит на развитие оборонно-промышленного потенциала и закупку военной техники. Еще 30 млрд евро будут использованы для покрытия бюджетных потребностей при условии проведения реформ. Первые транши могут быть перечислены уже в апреле.
4 февраля послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины. Отмечалось, что он стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов.