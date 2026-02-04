Послы ЕС согласовали кредит Украине на 90 млрд евро

Как сообщал Politico, средства будут привлечены за счет заимствований Еврокомиссии и направлены на поддержку Украины до весны, когда у Киева может возникнуть дефицит финансирования. Проценты по кредиту будут покрываться из бюджета ЕС, в том числе за счет неиспользованных средств текущего семилетнего финансового плана. В случае их нехватки разницу возьмут на себя государства-члены.