Послы ЕС согласовали кредит Украине на 90 млрд евро

Послы ЕС согласовали кредит Украине на 90 млрд евроОн стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов
Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для финансирования обороны Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
Как сообщал Politico, средства будут привлечены за счет заимствований Еврокомиссии и направлены на поддержку Украины до весны, когда у Киева может возникнуть дефицит финансирования. Проценты по кредиту будут покрываться из бюджета ЕС, в том числе за счет неиспользованных средств текущего семилетнего финансового плана. В случае их нехватки разницу возьмут на себя государства-члены.
Согласованный механизм предусматривает участие третьих стран в оборонных закупках для Украины. Как следует из ранее обсуждавшегося проекта договоренностей, Киев сможет приобретать вооружения у государств вне ЕС, включая США и Великобританию, если аналогичной продукции нет внутри союза или существует срочная необходимость. В перечень таких закупок входят системы ПВО и ПРО, боеприпасы для истребителей и средства дальнего поражения.
При этом участие третьих стран будет ограничено: они не получат тех же прав и преимуществ, что государства ЕС. В частности, если Великобритания захочет расширить свое участие в оборонных контрактах, ей потребуется внести финансовый вклад в обслуживание кредита, соразмерный выгодам для ее оборонной промышленности.
Контроль за соблюдением условий закупок возложен на Еврокомиссию и новую экспертную группу по оборонно-промышленным возможностям Украины, в которую войдут представители стран ЕС.
14 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что кредит Украине в размере 90 млрд евро будет распределен следующим образом: 60 млрд направят на военные закупки и 30 млрд – на поддержку бюджета.
В декабре 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта также рассказал, что страны ЕС согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро в 2026–2027 гг. Заем будет обеспечен бюджетом Евросоюза и принят вместо прямого использования замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявляла, что Киеву не придется возвращать этот кредит, если Москва не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.