Путин присвоил звание Героя России космонавту Александру Горбунову

Кроме того, глава государства наградил рядом государственных наград других представителей различных сфер. Орденом «Почета» был отмечен руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, орденом «Дружбы» – посол России в Тунисе Александр Золотов, а Орденом «Мужества» – посол РФ в Иране Алексей Дедов.