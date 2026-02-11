Путин присвоил звание Героя России космонавту Александру Горбунову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Александру Горбунов за мужество и героизм, проявленные при полете в составе экипажа Международной космической станции (МКС). Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, глава государства наградил рядом государственных наград других представителей различных сфер. Орденом «Почета» был отмечен руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, орденом «Дружбы» – посол России в Тунисе Александр Золотов, а Орденом «Мужества» – посол РФ в Иране Алексей Дедов.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены артисты Аскольд Запашный и Эдгард Запашный. Орден «За доблестный труд» получил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Коллектив автомобильного завода «Урал» удостоен ордена Александра Невского.
9 декабря 2025 г. Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим особое мужество и доблесть в зоне спецоперации.