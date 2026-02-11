Греф: чиновники не должны вести «нищенский образ жизни»

По его словам, государству следует платить чиновникам нормальную зарплату, а не предоставлять льготы. Он подчеркнул, что в госструктуры приходят люди, принимающие управленческие решения, но им зачастую создаются «нищенские условия существования». При этом, по мнению Грефа, помимо достойной оплаты труда должен сохраняться страх уголовной ответственности за нарушения.