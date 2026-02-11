Греф: чиновники не должны вести «нищенский образ жизни»
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости реформировать систему доходов госслужащих. Об этом он сказал на Международном конгрессе госуправления.
«Люди должны получать столько, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни», – отметил Греф.
По его словам, государству следует платить чиновникам нормальную зарплату, а не предоставлять льготы. Он подчеркнул, что в госструктуры приходят люди, принимающие управленческие решения, но им зачастую создаются «нищенские условия существования». При этом, по мнению Грефа, помимо достойной оплаты труда должен сохраняться страх уголовной ответственности за нарушения.
Глава Сбербанка также заявил, что льготы госслужащим не нужны, поскольку ключевым фактором является адекватный уровень заработной платы.
С 1 октября 2025 г. в России повысились зарплаты для нескольких категорий государственных служащих на 7,6% в связи с ростом инфляции.