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С 1 октября зарплаты госслужащих вырастут на 7,6%

Ведомости

С 1 октября в России будут повышены зарплаты для нескольких категорий государственных служащих на 7,6% в связи с ростом инфляции. Об этом заявил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

По его словам, повышение коснется сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи и военных. Зарплаты будут пересчитаны с октября, повышенные выплаты поступят уже в ноябре.

Касательно коммерческого сектора, постановление правительства, предусматривающее увеличение коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% из-за роста инфляции, не обязывает бизнес индексировать выплаты, пояснил Говыркин. При этом норма ст. 134 Трудового комплекса сохраняет требование пересмотра зарплаты. Конкретные сроки и размер повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно и закрепляют в локальных актах.

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Депутат добавил, что осенняя индексация будет обеспечена в бюджетной сфере на федеральном уровне, решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и организаций.

21 июля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 г. увеличится на 20,7% и составит 27 093 руб. Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн россиян. В настоящий момент МРОТ составляет 22 440 руб.

29 февраля 2024 г. президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 г. должен быть увеличен до 35 000 руб.

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