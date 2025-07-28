С 1 октября зарплаты госслужащих вырастут на 7,6%
С 1 октября в России будут повышены зарплаты для нескольких категорий государственных служащих на 7,6% в связи с ростом инфляции. Об этом заявил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
По его словам, повышение коснется сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи и военных. Зарплаты будут пересчитаны с октября, повышенные выплаты поступят уже в ноябре.
Касательно коммерческого сектора, постановление правительства, предусматривающее увеличение коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% из-за роста инфляции, не обязывает бизнес индексировать выплаты, пояснил Говыркин. При этом норма ст. 134 Трудового комплекса сохраняет требование пересмотра зарплаты. Конкретные сроки и размер повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно и закрепляют в локальных актах.
Депутат добавил, что осенняя индексация будет обеспечена в бюджетной сфере на федеральном уровне, решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и организаций.
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