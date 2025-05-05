Минэкономразвития ожидает рост зарплат в полтора раза к 2028 году

Минэкономразвития в своем прогнозе экстраполирует повышенные темпы роста зарплат последних лет, но в будущем ряд факторов будет сдерживать их, рассуждает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Он подчеркивает, что предприятия столкнулись с высокой стоимостью оборотных средств из-за рекордной ключевой ставки в 21%, это снижает их маржинальность и ограничивает объем ресурсов, которые можно выделить в фонд оплаты труда. Второй фактор замедления темпов роста зарплат связан с ограничением потребительского спроса, так как население склонно больше сберегать и меньше тратить из-за привлекательных ставок по вкладам и роста цен вследствие инфляции. Это также повлияет на возможности компаний повышать зарплаты, добавляет Сафонов. По его прогнозу, в среднем номинальная заработная плата увеличится на 10% в этом году.