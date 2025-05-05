Минэкономразвития ожидает рост зарплат в полтора раза к 2028 году

Минэкономразвития ожидает рост зарплат в полтора раза к 2028 годуПри этом темпы увеличения производительности труда будут значительно ниже
Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 51,15% за четыре года, следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 гг., подготовленного Минэкономразвития (есть у «Ведомостей»). Согласно базовому варианту обновленного прогноза Минэка, в 2025 г. зарплаты приблизятся к 102 728 руб. (+16,8% год к году). Затем темп роста начнет замедляться – в 2026 г. показатель вырастет на 11,4% до 114 420 руб., в 2027 г. – на 8,3% до 123 880 руб., следует из документа. К концу прогнозного периода – в 2028 г. – зарплата достигнет 132 940 руб. (+7,3% год к году).
По итогам 2024 г. номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении до 87 952 руб., следует из данных Росстата. Таким образом, за пять лет рост составит 51%.
В консервативном сценарии прогноза увеличение показателя не будет значимо отклоняться от базового варианта. В этом случае номинальные зарплаты в 2025 г. вырастут до 101 516 руб. (на 15,4%), в 2026 г. – до 111 179 руб. (на 9,5%). В 2027 г. они увеличатся до 119 061 руб. (на 7,1%), а в 2028 г. достигнут 127 423 руб. Консервативный сценарий предполагает эскалацию торговых войн, более серьезное замедление мировой экономики, что снизит глобальный спрос и цены на нефть и другие традиционные товары российского экспорта, говорится в прогнозе министерства.
Динамика реальных зарплат (с учетом инфляции) будет скромнее в базовом сценарии Минэка: после увеличения на 6,8% в 2025 г. показатель вырастет на 5,7% в 2026 г., на 4,1% в 2027 г. и на 3,2% в 2028 г.
В предыдущей версии прогноза, опубликованной в сентябре, ожидалось, что средняя зарплата россиян увеличится до 119 296 руб. к 2027 г. По данным Росстата, в феврале 2025 г. среднемесячные номинальные зарплаты россиян выросли на 13,6% год к году, реальные – на 3,2%. За первые два месяца года рост показателя в номинальном выражении составил 15,7%.
Численность рабочей силы, как ожидает министерство, будет расти с 76,2 млн в 2025 г. до 76,5 млн человек к 2028 г. Минэк предусматривает уровень безработицы в 2,5% на протяжении всего прогнозного диапазона. Общая численность безработных граждан не превысит 1,9 млн человек ежегодно. При этом Минэк ожидает снижения темпов роста производительности труда с 3,5% в 2024 г. до 2,3% в 2025 г., 2,2% в 2026 г. Затем показатель вырастет до 2,8% в 2027 г. и 2,9% в 2028 г.
Министерство ждет замедления роста реальных располагаемых доходов населения до 5,9% в 2025 г. после 7,3% в 2024 г. Тренд продолжится на прогнозном горизонте – в 2026 г. увеличение составит 4,6%, в 2027 г. – 3,4%, в 2028 г. – 3%. Реальные располагаемые доходы за I квартал этого года выросли на 8,4%, сообщал ранее Росстат.
Что ждет рынок труда
Пересмотр оценок в большую сторону по номинальным зарплатам может быть обусловлен более высокой, чем ожидалось в прошлом прогнозном периоде, потребностью в кадрах, объясняет партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина. Особенно это касается реального сектора экономики и регионов с высокой долей промпроизводства и госзаказа, где дефицит кадров ощущается особенно остро. Таким образом, повышение зарплаты остается важным инструментом кадровой политики предприятий, добавляет эксперт. Еще одним фактором могли стать планы по индексации заработных плат в бюджетном секторе на 13,2% в 2025 г., что выше, чем в 2024 г. (+9,8%), считает Павлюшина.
Что входит в зарплату
- начисленные работнику суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время;
- компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда;
- доплаты и надбавки;
- премии;
- единовременные поощрительные выплаты;
- оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.
Показатель «среднемесячная заработная плата наемных работников» отражает начисленную работникам заработную плату до вычета налогов и других удержаний.
Несмотря на пересмотр показателей, сохраняется общая тенденция к замедлению темпов роста доходов, что, с одной стороны, указывает на истощение резервов компаний, а с другой – на адаптацию рынка труда к новым условиям в виде очень незначительного кадрового резерва, добавляет Павлюшина.
Минэкономразвития в своем прогнозе экстраполирует повышенные темпы роста зарплат последних лет, но в будущем ряд факторов будет сдерживать их, рассуждает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Он подчеркивает, что предприятия столкнулись с высокой стоимостью оборотных средств из-за рекордной ключевой ставки в 21%, это снижает их маржинальность и ограничивает объем ресурсов, которые можно выделить в фонд оплаты труда. Второй фактор замедления темпов роста зарплат связан с ограничением потребительского спроса, так как население склонно больше сберегать и меньше тратить из-за привлекательных ставок по вкладам и роста цен вследствие инфляции. Это также повлияет на возможности компаний повышать зарплаты, добавляет Сафонов. По его прогнозу, в среднем номинальная заработная плата увеличится на 10% в этом году.
93%
Примечательно, что в прогнозе Минэкономразвития на всем прогнозном горизонте рост реальных зарплат складывается выше темпов роста производительности труда, что будет увеличивать издержки компаний, подчеркивает главный экономист ВТБ Родион Латыпов. По его словам, это указывает на то, что на всем прогнозном горизонте ожидается повышенный спрос на трудовые ресурсы. Сафонов, напротив, считает, что кадровые потребности могут снизиться из-за ограниченных ресурсов компаний.
Опрос предприятий, проведенный ЦБ в ноябре 2024 г., показал, что в прошлом году 93% респондентов индексировали заработную плату сотрудников, а в 2025 г. только 75% предприятий собираются увеличивать оплату их труда.