Силы ПВО в России за семь часов сбили 26 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны самолетного типа были сбиты в период с 9:00 до 16:00 мск. Из них 12 уничтожены над Белгородской областью, восемь – над Курской областью, три – над Брянской областью, два – над территорией Крыма и один – над Рязанской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что беспилотник ВСУ атаковал производственное предприятие в селе Головино. При этом пострадали три человека. Они получили осколочные ранения и баротравмы.
До этого сообщалось, что в течение прошедшей ночи силы ПВО сбили 108 беспилотников над российскими регионами. Наибольшее количество было уничтожено в Волгоградской области – 49 аппаратов. На фоне атак вечером 10 февраля и ночью 11 февраля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара, Сочи, Волгограда, Саратова, Казани, Калуги, Чебоксар, Ульяновска и Нижнекамска. Утром ограничения были сняты.