Путин утвердил положение о Главном штабе войск Нацгвардии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск Национальной гвардии. Документ доступен на сайте опубликования правовых актов.

Указ подписан в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск Нацгвардии. В задачи Главного штаба как основного органа управления входят организация применения войск в мирное и военное время, участие в выработке и реализации госполитики, а также мероприятия по их строительству и развитию.

Кроме того, Главный штаб проводит разведку для выполнения задач Нацгвардии, развивает систему управления, поддерживают боевую и мобилизационную готовность войск, налаживает связи, обеспечивает применение информационных технологий в их деятельности и участвует в нормативно-правовом регулировании вопросов в установленных сферах деятельности.

29 сентября 2025 г. Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия будет наделена полномочиями разрабатывать и утверждать программы обучения для частных охранников и детективов. Изменения в законодательство вступят в силу 1 сентября 2026 г.

