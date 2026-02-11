Путин утвердил положение о Главном штабе войск Нацгвардии

Указ подписан в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск Нацгвардии. В задачи Главного штаба как основного органа управления входят организация применения войск в мирное и военное время, участие в выработке и реализации госполитики, а также мероприятия по их строительству и развитию.