«Единая Россия» примет новую программу на предвыборном съезде в августе
Партия «Единая Россия» примет обновленную политическую платформу на предвыборном съезде в августе, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом.
Он подчеркнул, что предвыборный документ должен быть предельном конкретным, ведь это обязательства партии на пятилетний период, которые можно проверить.
«Это должен быть результат обратной связи. <...> Мы должны показать, куда идет Россия, во имя чего мы развиваем нашу страну», – сказал Медведев.
Он поручил подготовить рамку большой программы, рассчитанной на десятилетия, до июня. К августу председатель партии предложил подготовить конкретные позиции, цифры и задачи. Он подчеркнул, что план должен быть обсчитан и реализуем.
10 февраля «Ведомости» со ссылкой на четверых собеседников, близких к администрации президента, сообщили, что региональную группу «Единой России» по Москве на выборах в Госдуму возглавит вице-спикер нижней палаты, секретарь Московского регионального отделения партии Петр Толстой. Следом за ним в списке будет председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.