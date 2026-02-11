«Единая Россия» примет новую программу на предвыборном съезде в августе

10 февраля «Ведомости» со ссылкой на четверых собеседников, близких к администрации президента, сообщили, что региональную группу «Единой России» по Москве на выборах в Госдуму возглавит вице-спикер нижней палаты, секретарь Московского регионального отделения партии Петр Толстой. Следом за ним в списке будет председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.