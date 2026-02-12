SCMP: Трамп и Си продлят торговое перемирие в апреле
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Пекине в начале апреля, чтобы продлить торговое перемирие, заключенное в Южной Корее, еще на год. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.
Собеседники издания отметили, что продление неформального соглашения позволит сосредоточить внимание на краткосрочных экономических победах, в том числе на новых обязательствах Китая по закупкам. Перед промежуточными выборами в ноябре Трамп настаивает на ощутимых результатах своей работы на фоне растущих опасений по поводу сохранения его большинства в конгрессе, отмечает SCMP. После телефонного разговора с Си на прошлой неделе глава Белого дома сообщил, что Пекин рассматривает возможность закупки большего количества соевых бобов из США.
По словам четырех источников, Трамп полетит в Китай в начале апреля. Изначально рассматривалась дата прибытия 31 марта. После этого в первую неделю апреля должна состояться двусторонняя встреча с Си Цзиньпином в рамках трехдневного визита. Сроки пока обсуждаются.
Перемирие, заключенное в октябре 2025 г. после встречи Трампа и Си в Пусане, отменило тарифы и экспортный контроль. После этого Пекин возобновил закупки американской сои.
В 2025 г. Китай достиг крупнейшего в мировой истории профицита в торговле с другими странами – $1,2 трлн, что на 20% больше показателя предыдущего года. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР в целом зафиксировало рост торговли страны на 3,2% к 2024 г. Китайский экспорт за 2025 г. вырос на 5,5% год к году ($3,77 трлн), а импорт остался на уровне 2024 г. ($2,58 трлн).