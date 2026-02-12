SCMP: Трамп и Си продлят торговое перемирие в апреле

В 2025 г. Китай достиг крупнейшего в мировой истории профицита в торговле с другими странами – $1,2 трлн, что на 20% больше показателя предыдущего года. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР в целом зафиксировало рост торговли страны на 3,2% к 2024 г. Китайский экспорт за 2025 г. вырос на 5,5% год к году ($3,77 трлн), а импорт остался на уровне 2024 г. ($2,58 трлн).