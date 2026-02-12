Газета
Политика

Рютте: ответ НАТО на блокаду Сувалкского коридора будет сокрушительным

Ведомости

В случае блокировки Сувалкского коридора со стороны России ответ стран НАТО будет разрушительным. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его слова передает «Польское радио».

«Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», – подчеркнул Рютте. Так он ответил на вопрос о том, какой будет реакция НАТО в случае блокирования РФ Сувалкского коридора – участка территории, соединяющего Польшу и Литву.

Генсек напомнил, что союзники по альянсу регулярно проводят военные учения с учетом различных сценариев и всей имеющейся разведывательной информации.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень и расширит его вплоть до крупномасштабного военного конфликта.

