Путин предупредил о последствиях попытки блокады Калининградской области

5 ноября замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО проводит учения, во время которых отрабатывается сценарий блокирования Калининградской области, и наращивает военное присутствие в странах Балтии. В связи с этим Россия будет задействовать международно-правовые и другие механизмы для защиты национальной безопасности и своих интересов.