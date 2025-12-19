Путин предупредил о последствиях попытки блокады Калининградской области
Попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень и расширит его вплоть до крупномасштабного военного конфликта. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».
«Если нам будут создавать угрозы подобного типа, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет», – подчеркнул глава государства.
26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область, объяснив это «угрозой контрабанды». По его словам, инциденты и сбои в работе аэропортов можно расценивать как «гибридную атаку» на страну, на которую «необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что введение Литвой запрета на транзит в Калининградскую область будет провокационным шагом. Москва рассчитывает, что республика не будет принимать эту меру.
5 ноября замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО проводит учения, во время которых отрабатывается сценарий блокирования Калининградской области, и наращивает военное присутствие в странах Балтии. В связи с этим Россия будет задействовать международно-правовые и другие механизмы для защиты национальной безопасности и своих интересов.