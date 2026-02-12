МИД РФ призвал россиян учитывать риски при планировании поездок на Кубу

МИД РФ призывал всех россиян на Кубе, столкнувшихся с вынужденной задержкой с возвращением на Родину, проявлять спокойствие и выдержку. Планирующим поездку в эту страну дипведомство советует учитывать сложившееся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций Минэкономразвития РФ, заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге.