Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ призвал россиян учитывать риски при планировании поездок на Кубу

Ведомости

МИД РФ призывал всех россиян на Кубе, столкнувшихся с вынужденной задержкой с возвращением на Родину, проявлять спокойствие и выдержку. Планирующим поездку в эту страну дипведомство советует учитывать сложившееся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций Минэкономразвития РФ, заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге.

По словам Захаровой, в условиях предпринятых США беспрецедентных мер по блокированию поставок на Кубу энергоносителей, включая авиационное топливо, «возникла очень тяжелая ситуация с выполнением рейсов на остров отечественных авиакомпаний «Россия» и Nordwind.

«МИД России и посольство РФ в Гаване находятся в постоянном плотном контакте с кубинскими властями, авиаперевозчиками, туроператорами с целью оказания необходимого содействия находящимся на Кубе российским гражданам, в первую очередь туристам», – подчеркнула дипломат.

Авиакомпании «Россия» и Nordwind запустили рейсы для вывоза пассажиров, находящихся на Кубе.

Туроператоры начали приостановку продажи туров на Кубу из-за временного прекращения полетной программы в эту страну, писал ТАСС со ссылкой на РСТ. В настоящее время на Кубе могут находиться около 4000 россиян.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её