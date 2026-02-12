МИД РФ призвал россиян учитывать риски при планировании поездок на Кубу
МИД РФ призывал всех россиян на Кубе, столкнувшихся с вынужденной задержкой с возвращением на Родину, проявлять спокойствие и выдержку. Планирующим поездку в эту страну дипведомство советует учитывать сложившееся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций Минэкономразвития РФ, заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге.
По словам Захаровой, в условиях предпринятых США беспрецедентных мер по блокированию поставок на Кубу энергоносителей, включая авиационное топливо, «возникла очень тяжелая ситуация с выполнением рейсов на остров отечественных авиакомпаний «Россия» и Nordwind.
«МИД России и посольство РФ в Гаване находятся в постоянном плотном контакте с кубинскими властями, авиаперевозчиками, туроператорами с целью оказания необходимого содействия находящимся на Кубе российским гражданам, в первую очередь туристам», – подчеркнула дипломат.
Авиакомпании «Россия» и Nordwind запустили рейсы для вывоза пассажиров, находящихся на Кубе.
Туроператоры начали приостановку продажи туров на Кубу из-за временного прекращения полетной программы в эту страну, писал ТАСС со ссылкой на РСТ. В настоящее время на Кубе могут находиться около 4000 россиян.