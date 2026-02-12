Газета
Главная / Политика /

Путин проведет встречу с главой Росимущества Яковенко

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Росимущества Вадимом Яковенко, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Росимущество] очень важное агентство, которое занимается учетом федеральной собственности, обеспечивает приток в казну существенных средств, – очень ответственное дело», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Публичных мероприятий, как рассказал Песков, у Путина сегодня не запланировано. Он будет проводить совещания закрытого характера. Кроме того, президенту также представят доклад об итогах 2025 г.

11 февраля Путин провел рабочую встречу с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло. Они обсудили итоги социально-экономического развития региона за 2025 г.

