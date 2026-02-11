Путин обсудил итоги 2025 года с главой Северной Осетии Меняйло
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло. Они обсудили итоги социально-экономического развития региона за 2025 г., сообщили в Кремле.
В начале встречи Меняйло сообщил, что валовой региональный продукт по итогам года составил 355 млрд руб., что на 50 млрд руб. больше показателя 2024 г.
«Это достигнуто благодаря положительной динамике по основным показателям: инвестиции в основной капитал, агропромышленный комплекс, промышленность и переработка, логистика, логистические центры, туризм», – отметил он.
Глава региона также рассказал о планах реализации нескольких крупных проектов. В республике действует экономическая модель «Прорывные проекты», в рамках которой планируется строительство транспортно-логистического хаба в международном транспортном коридоре «Север – Юг», завода по производству базальтового волокна и современного пульмонологического центра в Фиагдоне.
По словам Меняйло, также завершен первый этап программы «Жилье для российской семьи» – 775 семей получили квартиры по льготной цене, которая на 20% ниже рыночной. Кроме того, продолжается строительство музея памяти трагедии в Беслане: 1–3 сентября открыта первая очередь интерактивного комплекса, завершение проекта с полным интерактивным наполнением запланировано в текущем году.
В ходе встречи обсуждалась и ситуация на рынке труда. Путин отметил, что уровень безработицы в регионе остается выше среднего по стране. Меняйло подтвердил сохранение дефицита по рабочим специальностям и заявил, что создание транспортно-логистического хаба позволит обеспечить 8500 рабочих мест со средней зарплатой от 70 000 до 100 000 руб.
Отдельно глава республики рассказал о поддержке участников спецоперации и членов их семей, включая программы трудоустройства ветеранов. По его словам, в рамках региональной программы «Доблесть Осетии», созданной по аналогии с проектом «Время героев», отобраны 32 участника, многие из которых уже получили работу в процессе обучения.
Предыдущая встреча президента РФ с главой Северной Осетии прошла 11 ноября 2024 г. На ней также обсуждали валовой региональный продукт, проект самого большого яблоневого сада в стране и выплаты бойцам спецоперации.