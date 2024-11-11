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Власти Северной Осетии выплатили 1,5 млрд рублей бойцам спецоперации

Ведомости

Власти Северной Осетии выделили более 1,5 млрд руб. внебюджетных средств на поддержку бойцов спецоперации, сообщил глава региона Сергей Меняйло на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Меняйло заявил, что в регионе на всех членов семей военнослужащих или участников спецоперации составлены социальные паспорта. «Мы первым делом сделали сначала на семьи погибших, потом на семьи тяжелораненых и раненых», – пояснил он.

В общей сложности из Северной Осетии – Алании в зону проведения спецоперации направлено более 1500 т грузов. По словам Меняйло, раз в две недели осуществляется поставка воды – около 20-30 т. Грузы отправляются в корпуса, армию и военные части. Подшефным районом Северной Осетии является Черниговский район Запорожской области, уточнил Меняйло.

Валовый региональный продукт, по последним данным от главы республики, составил 216 млрд руб. В ходе совещания он также отметил, что в Северной Осетии располагается самый большой яблоневый сад на юге страны – 1500 га, на что Путин ответил, что сохраняется дефицит, «есть куда развиваться».

За три года более 700 объектов было построено, реконструировано и обновлено в регионе, сообщил Меняйло. «Текущий статус: выделено 60 земельных участков, это 80 млрд инвестиций. За 2022 г. – 24 млрд, за 2023 г. – 32 млрд, и в этом году мы планируем порядка 40 млрд внебюджетных инвестиций», – сказал он.

Путин приезжал в Северную Осетию в августе. По прибытии он, в частности, посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», почтил память жертв теракта 2004 г. и встретился с их матерями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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