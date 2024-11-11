Власти Северной Осетии выплатили 1,5 млрд рублей бойцам спецоперации

За три года более 700 объектов было построено, реконструировано и обновлено в регионе, сообщил Меняйло. «Текущий статус: выделено 60 земельных участков, это 80 млрд инвестиций. За 2022 г. – 24 млрд, за 2023 г. – 32 млрд, и в этом году мы планируем порядка 40 млрд внебюджетных инвестиций», – сказал он.