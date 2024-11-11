Власти Северной Осетии выплатили 1,5 млрд рублей бойцам спецоперации
Власти Северной Осетии выделили более 1,5 млрд руб. внебюджетных средств на поддержку бойцов спецоперации, сообщил глава региона Сергей Меняйло на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, Меняйло заявил, что в регионе на всех членов семей военнослужащих или участников спецоперации составлены социальные паспорта. «Мы первым делом сделали сначала на семьи погибших, потом на семьи тяжелораненых и раненых», – пояснил он.
В общей сложности из Северной Осетии – Алании в зону проведения спецоперации направлено более 1500 т грузов. По словам Меняйло, раз в две недели осуществляется поставка воды – около 20-30 т. Грузы отправляются в корпуса, армию и военные части. Подшефным районом Северной Осетии является Черниговский район Запорожской области, уточнил Меняйло.
Валовый региональный продукт, по последним данным от главы республики, составил 216 млрд руб. В ходе совещания он также отметил, что в Северной Осетии располагается самый большой яблоневый сад на юге страны – 1500 га, на что Путин ответил, что сохраняется дефицит, «есть куда развиваться».
За три года более 700 объектов было построено, реконструировано и обновлено в регионе, сообщил Меняйло. «Текущий статус: выделено 60 земельных участков, это 80 млрд инвестиций. За 2022 г. – 24 млрд, за 2023 г. – 32 млрд, и в этом году мы планируем порядка 40 млрд внебюджетных инвестиций», – сказал он.
Путин приезжал в Северную Осетию в августе. По прибытии он, в частности, посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», почтил память жертв теракта 2004 г. и встретился с их матерями.