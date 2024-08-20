Что делал Путин в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне

Что делал Путин в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и ЧечнеПрезидент провел несколько встреч, посетил памятные места и значимые для страны объекты
Президент России Владимир Путин 20 августа посетил три российских региона – Кабардино-Балкарию, Северную Осетию – Аланию и Чеченскую республику.
Свой визит в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) Путин начал с посещения Кабардино-Балкарии. В поездке его сопровождали глава республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Глава государства посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик, которое специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции. Он также провел встречу с Коковым, в ходе которой положительно оценил успехи региона в сельском хозяйстве, назвав их примером для других субъектов. В свою очередь, Коков рассказал Путину о росте в первом полугодии показателей не только по сельскому хозяйству, но и по промышленному производству и строительству.
По прибытии в Беслан президент посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» и почтил память жертв теракта 2004 г. Он возложил цветы к памятнику «Древо скорби», а также к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли при штурме школы №1. Кроме того, Путин встретился с матерями жертв террористического акта в Беслане. В ходе встречи глава государства напомнил, что в этом году исполняется 20 лет со дня теракта, в котором погибли 334 человека, включая 136 детей. По словам Путина, трагедия Беслана останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Он также заявил, что боевиков, устроивших теракт, поддерживали за границей.
В Чечне президент России Владимир Путин посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова. Путин назвал покойного своим другом, талантливым, порядочным и преданным своей Родине человеком. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что безмерно ценит такое проявление уважения со стороны президента. Путин также посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, где ему рассказали о работе центра подготовки и продемонстрировали трофейное оружие из зоны спецоперации. Кроме того, он побывал в новой мечети имени пророка Исы на площади Минутка в Грозном. По словам Кадырова, строительство здания завершилось «буквально вчера». Он отметил, что Путина впечатлил внешний вид религиозного сооружения.
Глава республики также продемонстрировал президенту макет нового района Грозного имени Путина. Проект представляет собой комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день общая площадь строительных работ в Чечне составляет более 6,3 млн кв. м, отметил Кадыров.