Что делал Путин в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне

По прибытии в Беслан президент посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» и почтил память жертв теракта 2004 г. Он возложил цветы к памятнику «Древо скорби», а также к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли при штурме школы №1. Кроме того, Путин встретился с матерями жертв террористического акта в Беслане. В ходе встречи глава государства напомнил, что в этом году исполняется 20 лет со дня теракта, в котором погибли 334 человека, включая 136 детей. По словам Путина, трагедия Беслана останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Он также заявил, что боевиков, устроивших теракт, поддерживали за границей.