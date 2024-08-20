Путин посетил мемориал «Город ангелов» в Беслане

Путин посетил мемориал «Город ангелов» в БесланеОн также возложил цветы к памятнику погибшим бойцам спецназа
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Беслан, где посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» и почтил память жертв теракта 2004 г. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На видео глава государства возложил цветы к памятнику «Древо скорби» и склонился перед ним. После этого Путин также возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим при штурме школы №1. ТАСС пишет, что затем президент направится в само здание школы, которое входит в мемориальный комплекс.
Мемориал «Город ангелов» был создан в память о погибших во время теракта в Беслане в 2004 г. На нем похоронены 266 из 344 жертв нападения на школу №1. В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.
1 сентября 2004 г. в школе №1 в Беслане 32 террориста захватили более 1100 заложников. Среди них были учащиеся школы, их родители и учителя. Боевики удерживала заложников три дня. В 13:05 3 сентября в спортзале взорвались две бомбы, начался спонтанный штурм. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей, а также 10 бойцов спецназа.