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Путин посетил мемориал «Город ангелов» в Беслане

Он также возложил цветы к памятнику погибшим бойцам спецназа
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Беслан, где посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» и почтил память жертв теракта 2004 г. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На видео глава государства возложил цветы к памятнику «Древо скорби» и склонился перед ним. После этого Путин также возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим при штурме школы №1. ТАСС пишет, что затем президент направится в само здание школы, которое входит в мемориальный комплекс.

Мемориал «Город ангелов» был создан в память о погибших во время теракта в Беслане в 2004 г. На нем похоронены 266 из 344 жертв нападения на школу №1. В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.

1 сентября 2004 г. в школе №1 в Беслане 32 террориста захватили более 1100 заложников. Среди них были учащиеся школы, их родители и учителя. Боевики удерживала заложников три дня. В 13:05 3 сентября в спортзале взорвались две бомбы, начался спонтанный штурм. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей, а также 10 бойцов спецназа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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