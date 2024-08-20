Путин оценил успехи Кабардино-Балкарии в сельском хозяйстве

«Хочу вас поздравить с тем, что происходит в области сельского хозяйства. Конечно, это очень хорошие показатели, хороший пример для других регионов. В восемь с лишним раз увеличили производство продукции плодоовощной, и все высокотехнологично: и места хранения, и упаковку свою производите. В общем, все по полному циклу, здорово», – сказал Путин.