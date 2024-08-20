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Путин оценил успехи Кабардино-Балкарии в сельском хозяйстве

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым положительно оценил успехи региона в сельском хозяйстве, назвав их примером для других субъектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу вас поздравить с тем, что происходит в области сельского хозяйства. Конечно, это очень хорошие показатели, хороший пример для других регионов. В восемь с лишним раз увеличили производство продукции плодоовощной, и все высокотехнологично: и места хранения, и упаковку свою производите. В общем, все по полному циклу, здорово», – сказал Путин.

В ответ Коков сообщил о росте в первом полугодии показателей не только по сельскому хозяйству, но также по промышленному производству и строительству. По его словам, объем инвестиций в основной капитал составил 19,6 млрд руб., или 133% к аналогичному периоду прошлого года. Путин назвал такой рост «приличным».

Президент прибыл с рабочим визитом в Кабардино-Балкарию 20 августа. В поездке его сопровождают Коков, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Путин уже успел посетить садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик, которое специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего яблок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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