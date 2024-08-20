Путин оценил успехи Кабардино-Балкарии в сельском хозяйстве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым положительно оценил успехи региона в сельском хозяйстве, назвав их примером для других субъектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Хочу вас поздравить с тем, что происходит в области сельского хозяйства. Конечно, это очень хорошие показатели, хороший пример для других регионов. В восемь с лишним раз увеличили производство продукции плодоовощной, и все высокотехнологично: и места хранения, и упаковку свою производите. В общем, все по полному циклу, здорово», – сказал Путин.
В ответ Коков сообщил о росте в первом полугодии показателей не только по сельскому хозяйству, но также по промышленному производству и строительству. По его словам, объем инвестиций в основной капитал составил 19,6 млрд руб., или 133% к аналогичному периоду прошлого года. Путин назвал такой рост «приличным».
Президент прибыл с рабочим визитом в Кабардино-Балкарию 20 августа. В поездке его сопровождают Коков, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Путин уже успел посетить садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик, которое специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего яблок.