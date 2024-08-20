Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Президент также заявил, что противники России продолжают предпринимать попытки «раскачать» страну. По его словам, так же, как Россия боролась с терроризмом, ей сейчас приходится бороться с теми, кто совершает преступления в Курской области и на территории Новороссии. «Так же, как и в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении», – отметил Путин.