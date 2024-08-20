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Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

В этом году – 20 лет со дня теракта в школе №1
Екатерина Дорофеева
Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями жертв террористического акта в Беслане, сообщает пресс-служба Кремля.

В этом году – 20 лет со дня теракта в Беслане, который унес жизни 334 человек, из них 136 детей, напомнил Путин. Во время встречи глава государства заявил, что боевиков, устроивших теракт, поддерживали за границей.

«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – сказал он, добавив, что у людей, поддерживающих террористов, нет морали и нравственности. По словам президента, у них есть только интересы.

Трагедия Беслана останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, подчеркнул Путин. Он еще раз выразил соболезнования матерям жертв теракта. Президент добавил, что в эти дни в России вспоминают бойцов спецслужб и спецподразделений ФСБ, которые своими телами прикрывали детей, а также сотрудников из системы МВД и МЧС. Глава страны отметил, что власти в предыдущие годы старались помочь Беслану, создав программу поддержки населения. Государство продолжит эту линию, подчеркнул Путин.

Президент также заявил, что противники России продолжают предпринимать попытки «раскачать» страну. По его словам, так же, как Россия боролась с терроризмом, ей сейчас приходится бороться с теми, кто совершает преступления в Курской области и на территории Новороссии. «Так же, как и в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении», – отметил Путин.

1 сентября 2004 г. в школе №1 в Беслане 32 террориста захватили более 1100 заложников. Среди них были учащиеся школы, их родители и учителя. Боевики удерживали заложников три дня. В 13:05 3 сентября в спортзале взорвались две бомбы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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